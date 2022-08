Morreu esta terça-feira, aos 101 anos, Emílio Andrade Júnior, sócio nº 1 do Benfica. Amigo de longa data de Eusébio (1942-2014), era proprietário da Adega Tia Matilde, em Lisboa, o restaurante de eleição da lenda do futebol. Referia-se ao clube encarnado como "uma coisa única no Mundo".



"Um dia triste para o Benfica", reagiu o presidente do Sport Lisboa e Benfica.









Ver comentários