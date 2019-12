Benfica perdido na serra salvo por Jota mas com contas difíceis na Taça da Liga

Na serra, a estrela foi o Sporting da Covilhã. O Benfica congelou no frio - o que não é mais do que uma metáfora para o que se explica com uma péssima resposta das segundas linhas, frente a uma muito organizada equipa da casa, que só não causou ainda maior surpresa porque Jota foi a tempo de salvar um ponto.Bruno Lage aproveitou a visita até terras altas para dar minutos a alguns dos menos utilizados, incluindo o menos utilizado de todos. Zivkovic foi a maior surpresa do onze - não jogava de águia ao peito desde o passado mês de abril.Mesmo com as alterações, ao Benfica pede-se que seja bem superior ao Sp. Covilhã. Mas, pese o domínio territorial, os rapazes da 2ª Liga dividiram os lances de perigo. Aliás, foram os primeiros (5’)a estar perto do golo - Zlobin falhou um passe e acabou por ter de salvar o lance com uma grande defesa.Responderam os encarnados através de bola parada, com Gedson a acertar na barra. Ao jeito de tu cá, tu lá, Mica voltou a ameaçar a baliza e Tomas obrigou Bruno Bolas a uma intervenção de primeira. Nota de equilíbrio até ao intervalo.Um intervalo cheio de festa, diga-se, com miúdos das camadas jovens do Sp. Covilhã a brilharem perante os milhares de adeptos, dando a estes os golos que faltavam no encontro.Voltaram os seniores, mas não Florentino. Entrou Carlos Vinícius e foi logo golo... do Sp. Covilhã. Uma sequência de tropeções na defesa encarnada deixou Bonani isolado para bater de forma fácil o guardião Zlobin. Já estava 1-0 e ainda Bruno Lage dava a volta ao campo no regresso dos balneários.Sem surpresa - apenas no resultado -, o Benfica começou a apertar o cerco. Nuno Tavares cruzou a bola para o poste, em lance controlado pelo guardião, antes de o técnico das águias voltar a puxar da carne toda: Taarabt e Pizzi lá para dentro.Os serranos iam aguentando - que o diga Zarabi, que deslocou o ombro e meteu-o no sítio logo a seguir, numa imagem impressionante e digna de campo de batalha - e Carlos Vinícius falhava duas ocasiões. Curiosamente, foi depois de Adriano ter desperdiçado um golo feito que Jota fez o empate (82’), na ressaca de um livre. Estava relançado o encontro para a reta final e, em cima da meta, foi Jota outra vez a tirar tinta ao poste. Insuficiente. Que é também a nota do Benfica. Um tombo que pode comprometer a prova.Não marcámos os golos que criámos. Tivemos um maior volume de oportunidades na segunda parte, mas sofremos um golo numa carambola", disse ontem Bruno Lage após o empate com o Sp. Covilhã (II Liga), acrescentando: "Criámos oportunidades para dar a volta ao resultado, mas a circulação de bola não foi boa.O empate acaba por ser justo, pois o adversário bateu-se bem. Esta competição serve para rodar jogadores de forma a estarem todos aptos para os desafios importantes."Zlobin – Uma grande defesa a corrigir um erro com os pés. De resto, concentrado.Tomás Tavares – Depois de algumas dificuldades iniciais, recompôs-se e cumpriu.Rúben Dias – Desatenções que acabaram por custar caro no lance do golo do Covilhã.Jardel – Apesar da falta de velocidade e ritmo, foi sempre um bom ajudante de Nuno Tavares.Nuno Tavares – Primeira parte fraca. Melhor no segundo tempo, tirou um cruzamento ao poste.Samaris – Deu a bola a Bonani para o 1-0 dos serranos. Exibição negativa.Florentino – Inexistente. Passes certos... para o lado e mais nada. Não esteve no jogo.Gedson – Continua sem se encontrar na posição de apoio ao avançado. Só se viu quando falhou de forma escandalosa um golo feito. Melhorou depois a jogar mais recuado.Zivkovic – Estreia com muita garra mas pouco acerto.De Tomas – Um grande lance que merecia melhor sorte e pouco mais. De resto... pouco.Jota - Não fez uma grande exibição, mas marcou o golo (1.º na equipa principal) que permite às águias continuar a acreditar na passagem à final four. Esteve perto do 2-1 no final.Carlos Vinícius – Entrou e mexeu no jogo. Não marcou mas assustou num cabeceamento ao lado.Taarabt – Trouxe dinamismo ao meio-campo.Pizzi – Agitou.Que belíssima exibição do 5º classificado na II Liga. Muito organizado a defender e com saída de bola bem estudada. Mais: a forma como Zarabi coloca o ombro no sítio pelos próprios meios é de quem estava ali para dar tudo. Valeu a pena.Mas a performance do Benfica no frio da Covilhã esteve longe do que Bruno Lage esperaria, apesar de algumas escolhas inusitadas, como o reaparecimento de Zivkovic. Muito fraco. E a reação dos adeptos no final, em protesto, espelha isso mesmo.Há um lance de maior dúvida na área do Sp. Covilhã, em que De Tomas chega antes do que o guardião, mas força a queda. Fica o benefício da dúvida. Permitiu alguma agressividade e esteve mal na última decisão - era falta para o Benfica em zona frontal.