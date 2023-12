O Benfica está há algum tempo em campo a sinalizar nomes para reforçar o ataque já no próximo mês. Um ou dois goleadores podem chegar à Luz na reabertura do mercado, dependendo de eventuais saídas no setor mais avançado, mas também daquilo que a equipa fizer nas próximas semanas, sabe o Correio da Manhã.









