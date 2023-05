Com a vitória de segunda-feira, o FC Porto mantém pressão sobre o Benfica na questão da luta pelo título.



A distância pontual entre as duas equipas mantém-se nos quatro pontos, embora o calendário corra velozmente contra as pretensões dos azuis-e-brancos, pois faltam jogar apenas três jornadas.



Num cenário-limite, o Benfica pode sagrar-se campeão já na próxima jornada.









