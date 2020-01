Benfica pondera contratar central

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Benfica pondera ir ao mercado já em janeiro para contratar um defesa-central, apurou oCom o jovem Ferro, de 22 anos, a jogar diminuído fisicamente – tem queixas na coxa direita –, Bruno Lage pretende ver a equipa com mais alternativas para o lado esquerdo do eixo da defesa.As águias contam ainda no plantel com Jardel, mas o futebolista, de 33 anos, está em final de ciclo na Luz. Apesar da contrataç... < br />