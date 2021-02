A direção do Benfica está a preparar um corte nos salários transversal a todo o clube. De acordo com o Record, ainda não foi definido quando será executado esse corte, porém a medida está a gerar incómodo na Luz.



Segundo o jornal desportivo, a direção reuniu esta segunda-feira antes do jogo com o Famalicão e o corte engloba futebol e modaliades.





