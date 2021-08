Benfica prepara minirrevolução frente ao Moreirense

Jorge Jesus prepara três a quatro alterações frente ao Moreirense, jogo que marca o arranque do Benfica no campeonato, em comparação ao encontro da passada quarta-feira com o Spartak, sabe o. A visita aos cónegos está marcada para sábado (18h00) em Moreira de Cónegos, três dias depois da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions disputada em Moscovo.À partida, Jesus está obrigado a duas mexidas. João Mário cumpre um jogo de castigo - por palavras injuriosas a uma equipa de arbitragem na época passada, quando ainda representava o Sporting - e Seferovic está lesionado. Para o lugar do internacional português deverá entrar Taarabt e o avançado suíço será substituído por Gonçalo Ramos, dianteiro que já assumira o lugar do helvético durante o jogo com os moscovitas, quando o companheiro deixou o relvado ainda durante a 1ª parte com queixas musculares. A lesão, tudo indica, implicará vários dias de ausência.O pouco tempo de descanso (menos de 72 horas entre o fim do jogo em Moscovo e o início da jornada em Moreira de Cónegos, com uma viagem de 3900 km e cinco horas pelo meio) aconselha a cautelas com a condição física de vários jogadores. Diogo Gonçalves recuperou há pouco tempo de lesão (pode entrar Gilberto) e Pizzi pode ceder o lugar a Everton.