O Benfica vai abrir esta sexta-feira as bancadas do Estádio da Luz para que os adeptos possam, às 15h30, homenagear Fernando Chalana, o Pequeno Genial que morreu quarta-feira, aos 63 anos, vítima de doença degenerativa (Alzheimer).



As águias fazem mesmo um apelo à “nação benfiquista” para participar numa “cerimónia, de profundo benfiquismo, que será aberta a todos os que queiram marcar presença num último adeus ao Pequeno Genial”.









