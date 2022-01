Benfica preparou Luís Filipe Vieira para falar sobre a OPA. Os detalhes, agora na CMTV

O Benfica preparou Luís Filipe Vieira, até ao mais ínfimo pormenor, para falar sobre a Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA). Esse processo estava em curso em novembro de 2019, quando Luis Filipe Vieira decide falar no canal do clube.



O CM apurou que desde as perguntas até às respostas tudo foi preparado ao pormenor, com hipótese de ser tudo regravado caso não fosse aprovado pela restante administração. Miguel Moreira até pediu ao departamento financeiro para marcar presença durante a gravação.





O diretor financeiro temia que Luis Bernardo, à data diretor de comunicação, não fosse suficiente. Poderia não dominar a terminologia e deixar que Luis Filipe Vieira dissesse qualquer coisa que não passase no crivo da CMVM.Os dirigentes do Benfica temiam que o desconhecimento de Vieira deitasse todo o processo da OPA por terra. O negócio acabou chumbado pela CMVM.