Benfica "profundamente indignado" com ação judicial para afastar Vieira

A direção do Benfica manifestou-se esta quinta-feira "profundamente indignada" com a ação judicial interposta no Tribunal da Comarca de Lisboa e que visa afastar Luís Filipe Vieira da presidência do clube.

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica está profundamente indignada com mais um atentado à dignidade da instituição. Para agredir o SLB, por via judicial, basta ter papel, lápis, advogado e pagar as custas. Como se vê, toda a calúnia pode chegar a Tribunal, mesmo que desprovida de qualquer fundamento", reagiu o clube, em comunicado.

Em causa a notícia do Expresso que dá conta do processo da autoria do advogado Jorge Mattamouros e que tem como base alegadas violações dos estatutos do clube, supostas irregularidades - fraude no voto eletrónico - nas eleições de outubro de 2020 ganhas por Luís Filipe Vieira, acusado ainda de utilizar o clube para benefício pessoal.

"É tempo, de uma vez por todas, para quem perdeu as eleições aceitar os resultados ditados pelos sócios e respeitar o mandato em curso", diz o Benfica, que assegura que "o autor desta ação sofrerá todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o Benfica com a única finalidade de se promover".

Por fim, o Benfica "esclarece" os sócios de que o advogado Jorge Mattamouros é "apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições", João Noronha Lopes.

Segundo o Expresso, o processo deu entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa e é da autoria do advogado Jorge Mattamouros, sócio do Benfica e residente nos Estados Unidos da América.

Presidente desde 2003, Luís Filipe Vieira é o dirigente que mais tempo lidera o clube, tendo sido reeleito para um sexto mandado, até 2024, com 62,59% dos votos, enquanto João Noronha Lopes teve 34,71%, no ato eleitoral mais participado de sempre na instituição, com mais de 38 mil votantes.