Perder pontos até ao clássico com o FC Porto é proibido para o Benfica, apurou o Correio da Manhã. Sair desse jogo, relativo à 27.º jornada do campeonato, com pelo menos os atuais oito pontos de vantagem é o grande objetivo das águias.



O tropeção portista, em casa, com o Gil Vicente deu uma folga de pontos mais confortável ao líder do campeonato, mas Roger Schmidt e toda a estrutura não querem qualquer tipo de euforia ou excesso de confiança e já traçaram a prioridade até ao encontro na Luz com o rival: não desperdiçar qualquer ponto até à partida, marcada para a primeira semana de abril.









