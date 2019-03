Ingleses do Tottenham querem o jogador, que se destacou na Luz no início da temporada.

A SAD do Benfica exige 60 milhões de euros para deixar sair Gedson Fernandes no mercado de verão. O Tottenham é, sabe o Correio Sport, o clube que está mais bem colocado para levar o jogador, que foi um dos grandes destaques da equipa, então liderada por Rui Vitória, no início da temporada. O internacional português ...