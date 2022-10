António Silva merece ir ao Mundial. Essa é a convicção dos dirigentes do Benfica, apurou o Mais Sport, que já encaram a chamada do jovem central à seleção portuguesa como uma inevitabilidade.



Apesar dos seus 18 anos - faz 19 no dia 31 deste mês -, António Silva tem demonstrado grande maturidade. A forma autoritária como ocupa o eixo da defesa, aliada a uma capacidade técnica acima da média, fizeram com que o jovem formado no Seixal se assumisse como uma peça insubstituível na equipa de Roger Schmidt.









