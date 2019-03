Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica reage às acusações de Vítor Catão: "Declarações são objetivamente falsas"

As águias e Luís Filipe Vieira garantem que tomarão "as providências adequadas à sua defesa".

17:53

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado através do site oficial a reagir às acusações proferidas por Vítor Catão à CMTV.



"Independentemente da avaliação que cada cidadão faça dessas declarações, da motivação e contexto das mesmas, elas são objetivamente falsas e gravemente atentatórias da honra e dignidade do Sport Lisboa e Benfica e do seu Presidente, que, por esse motivo, tomarão as providências adequadas à sua defesa", pode ler-se na curta mensagem no site do clube.