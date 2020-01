Benfica realiza o primeiro treino de 2020 para mais de 20 mil adeptos

O Benfica arranca 2020 com o primeiro treino no Estádio da Luz. O treino aberto leva milhares de pessoas ao estádio neste primeiro dia do ano.



Na sessão de treinos estão presentes mais de 20 mil adeptos dos encarnados que não perderam a oportunidade para ver a equipa da Luz.

Os adeptos encarnados assistem à preparação do plantel para o jogo frente ao Vitória de Guimarães, a realizar no próximo sábado, na cidade vimaranense, para a 15.ª jornada do campeonato.



A CMTV está a acompanhar este dia primeiro dia da equipa de Bruno Lage, em 2020.