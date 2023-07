Benfica-FC Porto, na 7.ª jornada (dia 1 de outubro), é o primeiro grande clássico da nova época. Primeiro contra segundo e também uma repetição do jogo que marca o arranque da temporada, a Supertaça, a realizar no dia 8 ou 9 de agosto, em Aveiro.



O sorteio das I e II ligas realizou-se esta quarta-feira, em Lisboa, e determinou ainda que o primeiro jogo entre equipas que no final da época passada ficaram nos quatro primeiros lugares ocorre na 4.









Ver comentários