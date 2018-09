Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica recebe Rio Ave para a Taça da Liga, Sporting de Braga o Tondela

Águias estreiam-se na Taça da Liga em vésperas da receção ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.

O Benfica, recordista de vitórias na prova, e o Sporting de Braga, anfitrião da 'final four' da edição 2018/19, estreiam-se este sábado na terceira fase da Taça da Liga em futebol, recebendo Rio Ave e Tondela, respetivamente.



No Estádio da Luz, pelas 18h00, os 'encarnados', que podem estrear o médio brasileiro Gabriel, vão apresentar um 'onze' diferente do habitual, em vésperas da receção ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.



O Grupo A tem outro jogo marcado para esta sábado, a receção do 'secundário' Paços de Ferreira ao Desportivo das Aves, que será à 'porta fechada', já que os pacenses não recorreram do jogo de castigo que lhes foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.



Vencedor da prova em 2012/13, o Sporting de Braga, que já foi afastado das taças europeias, vai iniciar o ataque à 'final four', que recebe de 22 a 26 de janeiro de 2019, em casa, perante o Tondela, a partir das 20h30.



O Nacional e o Vitória de Setúbal, vencedor da primeira edição da Taça da Liga, em 2007/08, são as outras formações do Grupo B, defrontando-se no domingo, na Madeira.



A terceira fase da Taça da Liga arrancou na sexta-feira, com o FC Porto, que nunca venceu a prova, a empatar 1-1 na receção ao Desportivo da Chaves, num Grupo C que se completa no domingo, com o Varzim, da II Liga, a receber o Belenenses.



O Grupo D apenas arranca no domingo, com o detentor do título Sporting a jogar em casa com o Marítimo, e fecha na segunda-feira, com a receção do 'secundário' Estoril Praia ao Feirense.



Após 11 edições da prova, o Benfica lidera isoladíssimo o 'ranking' da Taça da Liga, com sete troféus (2008/09, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14, 14/15 e 15/16), contra um de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Moreirense e Sporting.