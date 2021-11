O Benfica não aceita a suspensão do processo contra Rui Pinto, no caso em que o hacker é suspeito de ter sido o autor do furto dos emails dos dirigentes dos encarnados. Vai avançar com uma reclamação para a conferência, na Relação, e depois o processo seguirá para o Constitucional. Está em causa a decisão do juiz Carlos Alexandre e o Benfica alegou que nunca teve hipótese de contrariar a decisão, embora fosse assistente no processo.