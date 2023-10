O Benfica devolveu aos adeptos da Real Sociedad o dinheiro dos bilhetes para o jogo entre as duas equipas, bem como os 20 euros da inscrição enquanto sócios.Depois de terem esgotado os 2850 bilhetes destinados ao setor visitante, alguns adeptos do clube basco fizeram-se sócios do Benfica numa tentativa de conseguir um ingresso para assistir ao encontro no Estádio da Luz. Os responsáveis encarnados aperceberam-se e fizeram o reembolso.