O empate a uma bola com o PSG reforçou a confiança do Benfica para o ciclo infernal de jogos que o clube enfrenta. O CM sabe que o resultado e sobretudo a exibição frente ao gigante francês elevaram ainda mais o moral de jogadores, treinadores e dirigentes.









O nível e competitividade demonstrados pelo Benfica, na passada quarta-feira, frente a um dos candidatos à conquista da Champions deixaram os responsáveis encarnados com a convicção de que o nulo em casa do V. Guimarães na última jornada do campeonato foi um deslize momentâneo. Por isso, na Luz acredita-se que a equipa irá voltar às vitórias já este sábado, frente ao Rio Ave.

Ao que o Correio da Manhã apurou, desde esta quinta-feira que tem sido reforçado ao plantel a importância de não ceder pontos na receção aos vilacondenses, na 9ª jornada da Liga. A intenção é chegar ao clássico no Dragão com, pelo menos, três pontos de vantagem sobre o FC Porto. Empatar ou perder com o Rio Ave deixaria os azuis-e-brancos (caso vençam este sábado o Portimonense) a um ponto de distância ou empatados, com a possibilidade de ultrapassarem as águias no jogo grande da 10ª ronda. Mais do que evitar esse cenário, os dirigentes até esperam que a equipa reforce a liderança da Liga com uma vitória no Dragão.









Leia também Schmidt quer ko ao primeiro assalto da Champions O clássico está marcado para dia 21 deste mês, uma sexta-feira. Quatro dias depois, o Benfica recebe a Juventus, encontro que pode selar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No pior dos cenários depois de concluída a 4ª jornada na próxima terça-feira, dia 11 (derrota do Benfica em Paris com o PSG e vitória da Juve frente ao Maccabi Haifa), os italianos chegarão à Luz a um ponto dos encarnados. Logo, um triunfo das águias voltaria a colocar a vantagem nos quatro pontos, com apenas um jogo por disputar.

Draxler tem grandes possibilidades de ser titular na receção deste sábado ao Rio Ave, apurou o CM. Roger Schmidt tem-se mostrado avesso a grandes alterações de um jogo para o outro, mas o técnico alemão deverá fazer uma minigestão no jogo na Luz face ao calendário apertado (visita ao PSG já na terça-feira) e ao desgaste evidenciado por alguns jogadores.





Draxler fez o único jogo a titular com o Famalicão, a 10 de setembro, precisamente entre dois jogos para a Champions, e na altura houve três dias de descanso quando agora são dois. Neres tem evidenciado menor fulgor e poderá ser poupado.





Além do alemão, Gilberto e Aursnes podem ser as outras duas novidades no onze face à partida com o PSG.





pormenores



Jogo da Taça mais cedo







Leia também Sucesso do Benfica chama à atenção: Sete titulares vão estar ao serviço das próprias seleções O Benfica marcou a visita ao Caldas, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, para um sábado, dia 15 deste mês. As águias ficam com mais 24 horas de descanso para a deslocação ao Dragão, para a Liga (21/10), passando a ter cinco dias de preparação para o clássico.

Jogos na televisão



O Caldas-Benfica vai ser transmitido pela RTP 1, às 20h45. No dia seguinte (16/10), à mesma hora, o canal público transmite o Anadia-FC Porto. Já o Varzim-Sporting (16/10, às 19h00) será transmitido pela Sport TV.



Enzo já vale 27 milhões



Enzo Fernández valorizou quase 4 milhões de euros desde que chegou ao Benfica e está agora avaliado em 27 milhões de euros. Segundo a consultora especializada Ace, o médio argentino é o quinto jogador na Liga com a cotação mais elevada, numa lista que continua a ser liderada pelo sportinguista Pedro Gonçalves (ver infografia). Enzo Fernández junta-se a Rafa e a Neres como os únicos benfiquistas na lista dos 10 jogadores mais valiosos e poderá ver a sua cotação subir caso seja convocado pela Argentina para o Mundial no Qatar.

Jogadores mais valiosos em Portugal





Draxler no onze frente ao Rio Ave

