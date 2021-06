Benfica renova contrato com a Adidas até 2027

O Benfica apresentou, esta terça-feira, a renovação de contrato com a marca de material desportivo "Adidas", até à época 2026-2027.Em vídeo publicado no canal oficial do Youtube, destacam-se vários momentos e jogadores que já vestiram as cores das "águias", nomeadamente Rui Costa, Renato Sanches, Di María, Simão, Jonas, Nuno Gomes e João Félix."O Benfica e a Adidas já têm uma longa e forte relação baseada no compromisso, inovação e excelência. Daí ser natural a renovação da parceria,que se quer vencedora, que proporcionará aos nossos atletas e adeptos equipamentos e produtos de elevada qualidade e alta tecnologia", revelou o presidente Luís Filipe Vieira, citado em comunicado.A notícia surge no mesmo dia em que foram divulgadas as novas camisolas para a época 2021-2022, tendo Taarabt e Pizzi como rostos da campanha.