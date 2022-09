Benfica renova contrato com defesa-central Morato até 2027

O defesa-central brasileiro Morato renovou contrato com o Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, assinando um vínculo válido para os próximos cinco anos, até 2027, anunciaram esta sexta-feira as 'águias' em comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica renovou o contrato de Morato, jogador do plantel de futebol profissional. O vínculo do defesa-central foi prolongado por cinco anos", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.

O jovem de 21 anos tem esta temporada oito jogos disputados, tendo anotado um golo, ainda que não jogue desde o final de agosto, devido a lesão.