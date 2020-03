Benfica revela na CMTV que Kit Eusébio era entregue 'às claras' e na presença de uma 'entidade da autoridade'

O diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, entrou este domingo em direto no programa 'Golos' da CMTV e revelou que o Kit Eusébio - no qual se inseria o voucher - era entregue às claras e na presença de um agente da autoridade.



"O Kit Eusébio eram oferecidos a todos os árbitros e delegados, independentemente do resultado e sempre após o jogo, a frente de toda a gente, inclusive de um agente da autoridade. Foi valorizado pelo CD e pela UEFA, porque quem quer corromper faz as coisas às escondidas. Como se corrompe alguém depois de um jogo que se perdeu? Ou quem se sabe que o delegado vai relatar factos que penalizam o clube? Não tem lógica? O Benfica nunca deixou de dar os kits, era uma cortesia e não uma compensação. A UEFA não valorizou o valor mas sim o facto de serem dados à vista de toda a gente. Era um ato de cortesia, de forma transparante.





