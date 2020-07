Benfica segura Rúben Dias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Luís Filipe Vieira não quer vender Rúben Dias no próximo mercado de transferências. O presidente do Benfica vê o defesa de 23 anos como uma peça fundamental na equipa e irá recusar possíveis ofertas, segundo apurou oEsta temporada, os adeptos têm apontado o dedo aos erros da defesa do Benfica nos últimos jogos, mas no entender de Luís Filipe Vieira o internacional ...