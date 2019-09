Benfica 'sem asas' na Liga dos Campeões

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Leipzig, 1-2, na Luz na estreia da Liga dos Campeões, numa partida em que ficou a ideia de que Bruno Lage podia ter feito mais para vencer e amealhar os 2,7 milhões de euros do prémio.O Red Bull Leipzig ganhou asas na Luz. Em parte, pela forma como Bruno Lage encarou a partida. Promoveu a estreia absoluta de Tomás Tavares, no lado direito da defesa, e as entradas no onze de Cervi e Jota. No banco ficaram Seferovic e Rafa, mas já lá vamos...As mexidas operadas por Bruno Lage tornam difícil a perceção de qual é o verdadeiro valor desta Liga dos Campeões para o Benfica. Se o objetivo é uma equipa de nível europeu e a dar cartas, o técnico não pode limitar-se a fazer testes nestes jogos. Apostou e perdeu no resultado.Ganhou a aposta em Tomás Tavares, jovem de 18 anos. Não tremeu face aos alemães e teve em boa parte do jogo Timo Werner a cair para o seu lado. Além disso, aguentou o elevado ritmo que os alemães impuseram em todo o jogo, com um pressing alto e desgastante para quem defende.Os alemães mostraram ao que vinham com um golo aos sete minutos de Forsberg , mas o árbitro anulou bem.O Benfica acusava as mudanças e falta de rotinas com os jogadores novos. Os alemães, mais possantes e com grande pulmão, foram apertando o Benfica. Odysseas foi adiando o inevitável, sempre com Werner como artista principal.Percebiam-se as dificuldades do Benfica no arranque da segunda parte. Odysseas negou dois golos em dois minutos. No primeiro saiu aos pés de Werner e no segundo intercetou o cruzamento de Poulsen, quando Sabitzer se preparava para emendar a bola para a baliza.A reação do Benfica surgiu por Raul de Tomas, com um remate rente ao poste. O reforço de 20 milhões continua em branco.Pizzi realizou um jogo intermitente, sentindo claramente a falta do parceiro Rafa.Os alemães chegaram à vantagem num golo do inevitável Timo Werner, após uma combinação com Poulsen.As águias tiveram uma reação enérgica. Grimaldo obrigou Gulácsi a defesa apertada num livre e Cervi, isolado na zona de penálti, rematou à figura.Lage pôs Seferovic e Rafa mas estes ainda se ambientavam quando Werner bisou, num lance validado pelo VAR.A dupla benfiquista construiu o golo de honra, mas era tarde para a reviravolta. Com eles de início a história podia ter sido outra.Uma estreia absoluta ao mais alto nível. Não tremeu face ao poderio dos alemães. É ele quem está no início da jogada do golo do Benfica.É ele quem coloca em jogo Werner no segundo golo. Mas nada que retire o nascimento de mais uma estrela.O técnico do Benfica, que esteve na bancada devido a castigo, parece ter minimizado a importância da Champions. Fez vários testes, lançou alguns jovens e ‘sentou’ Rafa e Seferovic, pedras fundamentais no melhor Benfica da época...O juiz da partida teve um critério largo nas faltas, o que fez aumentar a gravidade das mesmas. Bem ao anular um golo do Leipzig aos sete minutos por fora de jogo. Bem auxiliado pelo VAR para validar o segundo golo dos alemães."O empate era o resultado mais justo neste jogo. Tivemos várias ocasiões de fazer golos. Pizzi teve uma oportunidade e no contra-ataque sofremos um golo, e Cervi esteve isolado e falhou", foi desta forma que Bruno Lage reagiu à derrota frente ao Leipzig, na Luz.O treinador do Benfica queixou-se da ineficácia ofensiva da equipa e justificou as novidades no onze (Tomás Tavares, Cervi e Jota) como "uma estratégia para precaver os dois sistemas do adversário".Bruno Lage justificou ainda que André Almeida (na bancada) e Rafa (banco) ficaram de fora porque não recuperaram bem da última partida.Já sobre a escolha entre Raul de Tomas em vez de Seferovic, o técnico das águias defendeu-se com o sistema tático do adversário. "Não quisemos dar uma referência no ataque ao adversário e foi essa a razão", disse."Fejsa e Samaris no meio- -campo era colocar dois galos no mesmo poleiro. Preferi o Fejsa atrás e Adel Taarabt numa segunda linha e Jota numa terceira linha", referiu o técnico, explicando que o meio-campo "está diferente", devido às lesões de Florentino e Gabriel."Não é melhor nem pior, é diferente", concluiu.O Zenit foi ao terreno do Lyon (com Anthony Lopes no onze) arrancar um importante ponto. Azmoun marcou para a formação russa enquanto Depay, de grande penalidade, empatou já no segundo tempo.O Zenit é o próximo adversário do Benfica (jogo na Rússia, 2/10).