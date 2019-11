Benfica sem margem para erros na Liga dos Campeões

O Benfica joga esta terça-feira em Lyon, na 4ª jornada do Grupo G da C?hampions, e um resultado que não seja a conquista de pontos pode hipotecar a presença das águias na fase seguinte da Liga dos Campeões."Sabemos que numa competição tão curta e depois de perder os primeiros dois jogos já não se pode perder mais pontos", disse Bruno Lage na antevisão ao encontro desta terça-feira (20h00, TVI), em França.A vitória no último jogo, também diante do Lyon na Luz (2-1), deu confiança à equipa encarnada: "Espero um jogo semelhante. É verdade que passaram alguns jogos e as equipas tiveram tempo para se prepararem. Espero um jogo muito competitivo. Temos de mostrar a força do nosso coletivo, tal como aconteceu no primeiro jogo, para vencer. Esse é o nosso objetivo, ambição e exigência".O técnico admitiu que ainda tem algumas dúvidas quanto ao onze que vai usar diante do Lyon: "Estamos a 24 horas do jogo e depois de 48 horas do jogo com o Rio Ave. Temos ainda algumas situações para avaliar." Ainda assim, o treinador assegura que quem for escolhido está "preparado para fazer a estratégia de jogo".Sobre a constante mudança de jogadores, Lage frisou que essas alterações se ficaram a dever às muitas lesões desde o arranque da temporada.O técnico também deu o exemplo de Grimaldo (um dos mais utilizados) para justificar o contrário. Lage disse que o espanhol jogou com o Cova da Piedade para a Taça de Portugal porque se não o fizesse estaria 23 dias sem jogar. "Não esteve na Seleção, por isso é que jogou para depois ter ritmo para a Champions", salientou."Não nos vamos esconder do objetivo, queremos fazer uma Liga dos Campeões à imagem do historial do clube. Vamos fazer de tudo para vencer", prometeu.Uma derrota em Lyon deixa os encarnados praticamente sem hipóteses de avançarem para a próxima fase da Liga dos Campeões.Incentivo não vai faltar aos jogadores do Benfica no jogo desta terça-feira. Na região de Lyon estão registados cerca de 280 mil portugueses e deverão estar cerca de três mil adeptos das águias no estádio a apoiar."Estamos preparados para um Benfica mais forte", disse Marçal, jogador do Lyon que já passou pelo Benfica. O lateral-esquerdo brasileiro garantiu que Carlos Vinícius vai causar problemas à sua equipa.O Benfica também joga esta terça-feira (14h00) em Lyon para a Youth League. As águias querem vencer para recuperar o primeiro lugar (Lyon venceu no Seixal por 2-1 há duas semanas).Bruno Lage tem no ataque uma das dúvidas para o jogo desta terça-feira. Se Chiquinho está de pedra e cal no onze, Seferovic e Vinícius vão discutir o lugar de homem mais avançado. Depois de não ter sido titular nos dois últimos jogos, o suíço deve ser a escolha.Pedro Martins, treinador do Olympiacos, revelou esta segunda-feira que o Benfica "não é o único interessado" no central Rúben Semedo. "Pode atingir outros patamares, mas o Rio Ave foi uma alavanca muito importante.Foi muito inteligente a forma como tomou essa decisão", reconheceu."Estou muito feliz no Benfica, o clube está contente comigo e é só uma questão de dias, de pouco tempo, para chegarmos a acordo e renovar o contrato", garantiu esta segunda-feira Grimaldo, na conferência de antevisão ao jogo com o Lyon (esta terça-feira, às 20h00)."O jogo não será muito diferente do que vimos no Estádio da Luz, as duas equipas precisam da vitória. Vamos para ganhar, não mudará muito face ao jogo de lá, mas temos de estar preparados para tudo", disse o defesa espanhol, que elogiou Depay, uma das estrelas da equipa francesa.Mas deixou uma garantia: "Não nos preparamos para defender apenas um jogador. O Lyon tem uma grande equipa e estamos preparados para defender todos. O Depay é um jogador de qualidade".Apesar de ter saído com queixas no encontro com o Rio Ave (2-0), no passado sábado, o defesa assegurou que está pronto para ir a jogo."Trabalho para ajudar a equipa, sinto-me bem fisicamente e o treinador pode contar comigo", afirmou.