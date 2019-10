Benfica sem pernas para os russos do Zenit complica apuramento na Champions

O Benfica continua a demonstrar grandes dificuldades nos jogos europeus. Esta quarta-feira voltou a perder, desta feita com o Zenit, por 3-1, na Rússia, complicando o apuramento para os ‘oitavos’.A águia de Bruno Lage não pia na Europa. Apresenta um jogo atabalhoado, apático e sem soluções. Tudo é feito em esforço e os erros parecem amplificados nas provas europeias.O desaire não pode ser atribuído aos jovens, nem aos mais experientes. É de todos. Pizzi está em baixo de forma e a equipa ressente-se nas dinâmicas que afetam outros jogadores, como Rafa. As bolas não chegam a Seferovic, e quando a criatividade fica nos pés de Taarabt, significa que algo vai mal na reino da águia, que está talhada para voos domésticos.O primeiro sinal de perigo foi dado por Douglas Santos (9’) que rematou à trave. A reação do Benfica foi normal e Pizzi ainda atirou uma bomba, que aqueceu as mãos de Lunev.Os russos foram matreiros. Com um futebol sólido e a explorar o erro. E foram muitos. Aliás, o primeiro golo é o exemplo disso mesmo.Fejsa demorou a dominar uma bola à entrada da área e esta chega a Dzyuba, que rematou em arco para o 1-0. O gigante de 1,96 metros e 91 kg também tem toque de bola. O trauma europeu foi-se apoderando dos jogadores. Odysseas foi evitando a goleada.Não conseguiu foi evitar o autogolo de Rúben Dias (70’). A águia entrou em depressão e oito minutos volvidos Azmoun fez o 3-0 perante a passividade da defesa. Azmoun ainda fez um quarto golo, que foi anulado por fora de jogo.Do Benfica, valeu um golão de RDT, o primeiro ao fim do 10º jogo."Houve erros individuais e coletivos, mas assumo tudo o que aconteceu em campo. Tínhamos o plano bem vincado e perdemos o jogo. Queríamos uma campanha diferente, mas a infelicidade dos erros não nos tem dado pontos", disse Bruno Lage.E ao 10º jogo apareceu o primeiro golo de Raul de Tomas pelo Benfica. O avançado espanhol, contratado ao Real Madrid, por 20 milhões de euros, foi relegado para o banco. Mas entrou e fez o 3-1.O médio Fejsa teve uma perda de bola à entrada da área que se revelou fatal. Dzyuba aproveitou para fazer o 1-0 e lançar os russos na caminhada de uma vitória fácil.O espanhol Cerro Grande teve uma arbitragem segura, apesar de lances de difícil ajuizamento, como foi o segundo golo do Zenit. Acertou, pois Rúben Dias colocou o russo em jogo no início do lance.