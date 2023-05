A única vez que o Benfica celebrou a conquista de um título em Alvalade foi em 1974/75 quando empatou no reduto dos leões e somou o seu 21.º título (regista um total de 37), beneficiando de um empate a uma bola.





Mas há outros dérbis que se revelaram decisivos para a atribuição do título de campeão. Na década de 90, mais precisamente em 1994, jogou-se o célebre jogo do 6-3 em Alvalade (triunfo do Benfica com um ‘hat trick’ de João Pinto).Um resultado que afastou o Sporting da liderança e do respetivo título. Outro triunfo emblemático do Benfica em Alvalade foi obtido por Sabry (livre sem hipóteses para Schmeichel) que acabou por adiar o título dos leões, que seria confirmado na jornada seguinte e acabou com um jejum de 18 anos. Estávamos na época de 1999/2000.