O Benfica registou apenas 5,9 milhões de euros em mais-valias com a transação de jogadores no 1.º semestre da temporada. As águias só beneficiaram nas contas de 16% do valor bruto (35,8 M €) dos negócios realizados. Em média, por cada seis euros, houve cinco euros absorvidos por vários custos, desde comissões a juros, passando pelo valor contabilístico dos jogadores à data que foram transacionados - a venda de Enzo, feita em janeiro, não entra neste exercício.









Ver comentários