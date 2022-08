O excelente arranque de época de Gonçalo Ramos está a levantar uma vaga de fundo no Benfica, no sentido de evitar a saída do jovem jogador no mercado em curso. O avançado de 21 anos está a ser a figura maior da equipa, neste início de época, com um rendimento ao nível de grande estrela. Marcou cinco golos em cinco jogos oficiais, tem feito boas exibições, é influente na manobra coletiva e as suas características adaptam-se como uma luva ao modelo de jogo implementado por Roger Schmidt.









