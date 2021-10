Benfica sofre na Trofa e segue na Taça de Portugal

A versão secundária do Benfica precisou do prolongamento para ultrapassar o Trofense na Taça de Portugal. Tempo extra que Jesus dispensava, até porque vem aí o Bayern para a Champions.









Com apenas um habitual titular (Vertonghen) no onze, Jesus não desfez o sistema de três defesas, com a André Almeida e Morato ao lado do belga. Contudo, o Benfica entrou apático, dando iniciativa de jogo à equipa da II Liga.

Mas à passagem dos 20’, Everton (para variar) foi o clique que a equipa precisava para uma exibição mais conseguida. Foram do brasileiro e logo a seguir de Meité os dois primeiros lances de perigo para a baliza do Trofense. Na sequência, ‘Cebolinha’ não deu hipóteses a Rodrigo, num disparo forte em zona frontal. O Trofense sentiu o golo e até ao intervalo não mais se encontrou. Mais tranquila com a vantagem, a equipa de Jesus foi somando ocasiões atrás de ocasiões, com Taarabt a ser um dos mais perdulários.





O Benfica continuou a dominar após o descanso e a desperdiçar. O Trofense teve o primeiro lance de perigo perto dos 60’. Um aviso para o que viria a acontecer. Aos 80’, Pachu subiu mais alto do que Morato e André Almeida e fez o 1-1, levando o jogo para prolongamento.





Praticamente a abrir o tempo extra, André Almeida, lançado por Weigl, fez o 2-1, descansando a nação benfiquista, que não queria sair da Trofa com um resultado desmoralizante para enfrentar o colosso Bayern.



Positivo e negativo