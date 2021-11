Benfica-Sporting de Braga anima 11.ª jornada da Liga

O encontro no estádio da Luz entre Benfica e Sporting de Braga anima, este domingo, a 11.ª jornada da I Liga de futebol, num dia em que os líderes da prova, FC Porto e Sporting, também jogam.

Em Lisboa, o Benfica, que liderou durante várias jornadas o campeonato, tenta voltar às vitórias, depois de ter empatado (1-1) na última ronda em casa do Estoril, enquanto os 'arsenalistas', em subida de forma nas últimas rondas, vão tentar recuperar o quarto lugar, perdido momentaneamente para os estorilistas no sábado.

A aguardar por dividendos na partida da Luz estarão FC Porto e Sporting, mas as tarefas dos dois comandantes do campeonato também não se afiguram fáceis, até por atuarem fora de portas.

Os 'dragões', que lideram com 26 pontos, mas detêm melhor diferença de golos, jogam nos Açores, frente a um Santa clara que esta época já derrotou os 'azuis e brancos', acabando por afastá-los da Taça da Liga.

Também difícil será a missão do Sporting, uma vez que o campeão nacional se desloca ao reduto do Paços de Ferreira, um recinto tradicionalmente difícil para as equipas 'grandes'.

Pograma e resultados da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 nov:

Gil Vicente - Arouca, 1-1

Boavista - Famalicão, 2-5

- Sábado, 06 nov:

Vizela - Estoril Praia, 1-1

Portimonense - Belenenses SAD, 2-0

Vitória de Guimarães - Moreirense, 2-1

- Domingo, 07 nov:

Tondela - Marítimo, 14h00

Santa Clara - FC Porto, 16h00 locais (17h00 horas de Lisboa)

Paços de Ferreira - Sporting, 19h00

Benfica - Sporting de Braga, 21h15

VR // VR

Lusa/Fim