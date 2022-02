O processo teve buscas em junho de 2018 - quando Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira foram constituídos arguidos por branqueamento de capitais e fraude fiscal - mas só agora uma perícia financeira deixa no ar a hipótese de corrupção desportiva. Estão em causa contratos que aqueles dirigentes assinaram, no espaço de seis meses, autorizando vários pagamentos no valor total de 1 896 660 euros.