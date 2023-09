"Em junho de 2023, a Benfica SAD liquidou a totalidade da linha de crédito que detinha junto do Novo Banco, a qual à data ascendia a 17 milhões de euros."



A informação consta do relatório e contas relativo à época passada e, na prática, significa a suspensão de uma conta dos tempos em que Luís Filipe Vieira era presidente do clube.









