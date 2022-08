PSG, Juventus e Maccabi Haifa. Os adversários do Benfica no Grupo H podem provocar nos adeptos encarnados alguma apreensão, mas a caminhada em 2021/22 mostrou que, apesar dos nomes, a passagem aos oitavos de final não é uma miragem.



O PSG tem uma constelação de estrelas com Mbappé, Messi e Neymar à cabeça, além dos portugueses Vitinha, Nuno Mendes, Renato Sanches e Danilo Pereira (estes dois já passaram pela Luz).









Ver comentários