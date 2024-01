O Benfica tem urgência em anunciar a contratação do lateral-direito Pedro Malheiro, do Boavista. A SAD quer dar a Roger Schmidt uma opção imediata para a posição, para concorrer com Bah (está na reta final da recuperação), mas também para libertar o norueguês Aursnes (tem sido a alternativa) para posições mais avançadas.









