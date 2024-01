O Benfica tem tudo acertado com o médio Leandro Barreiro para a próxima temporada, apurou oO internacional luxemburguês de 24 anos termina contrato em junho com os alemães do Mainz (Bundesliga) e chega à Luz a custo zero.O jogador, que tem descendência angolana, fez praticamente toda a carreira no futebol alemão.