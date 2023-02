O Benfica teme que as provocações sofridas em Vizela se repitam nas três deslocações ao Norte do País até ao fim do campeonato: Vila do Conde (Rio Ave), Chaves e Barcelos (Gil Vicente).



Ao longo de todo o jogo do passado sábado, o banco encarnado foi alvo de insultos e do arremesso de objetos. Já depois do bis de João Mário ter fechado o resultado (2-0), Roger Schmidt quase era atingido por uma garrafa de água, que devolveu para a bancada, levando à sua primeira expulsão desde que está em Portugal.









Ver comentários