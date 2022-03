Benfica teme repetição do ‘jogo da vergonha’ com o Belenenses SAD

O Benfica está indignado com a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e teme que o Belenenses SAD possa pedir a repetição do jogo, apurou o CM.

O órgão federativo considera que o Belenenses SAD demonstrou formalmente a intenção de adiar o jogo. Nesse sentido, a Liga é apontada como responsável pela situação, uma vez que tem o poder de alterar a data dos jogos. Recorde que em novembro do ano passado, devido a um surto de covid-19, o Belenenses SAD jogou frente ao Benfica com apenas nove jogadores. O jogo terminou antes do recomeço da segunda parte. O Benfica venceu por 7-0.