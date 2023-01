Benfica tenta reforçar liderança da I Liga na Mata Real

O Benfica procura esta quinta-feira reforçar a liderança da I Liga portuguesa de futebol na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, último classificado, em jogo da 20.ª jornada, antecipado devido à participação dos 'encarnados' na Liga dos Campeões.

Um triunfo na Mata Real deixa provisoriamente a equipa lisboeta no comando do campeonato com sete pontos de vantagem sobre Sporting de Braga, segundo classificado, e oito sobre FC Porto, terceiro.

O Benfica deve contar com o regresso do central argentino Otamendi, que falhou o duelo nos Açores com o Santa Clara (3-0) devido a castigo, mas Rafa, lesionado, vai continuar ausente.

O Paços de Ferreira segue no último posto com apenas seis pontos (e apenas um triunfo), mas na última ronda complicou a tarefa do Sporting de Braga, que venceu na Mata Real, por 2-1, mas com o golo do triunfo a aparecer apenas no último lance da partida.

O Paços de Ferreira-Benfica tem início agendado para as 20h15 e será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

A 20.ª jornada da I Liga vai decorrer entre 10 e 13 de fevereiro, mas este encontro foi antecipado a pedido do Benfica, por causa da partida da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', com os belgas do Club Brugge, agendada para 15 de fevereiro, no Jan Breydelstadion.

Programa da 20.ª jornada:

- Quinta-feira, 26 de janeiro

Paços de Ferreira -- Benfica, 20:15

- Sexta-feira, 10 de fevereiro

Vizela -- Desportivo de Chaves, 20:15

- Sábado, 11 de fevereiro

Arouca -- Santa Clara, 15:30

Vitória de Guimarães -- Portimonense, 20:30

- Domingo, 12 de fevereiro

Famalicão -- Gil Vicente, 15:30

Sporting -- FC Porto, 18:00

Marítimo -- Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 13 de fevereiro

Rio Ave -- Estoril Praia, 19:00

Boavista -- Casa Pia, 21:15

LG // MO

Lusa/fim