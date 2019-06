Benfica torna-se no primeiro grande clube europeu a aceitar criptomoedas

O Benfica tornou-se esta quarta-feira o primeiro grande clube europeu a aceitar criptomoedas - ou moedas digitais - como forma de pagamento de bilhetes ou artigos comprados na loja online do clube.Segundo um comunicado da startup portuguesa Utrust, a plataforma desenvolveu um método semelhante ao sistema PayPal para criptomoedas."A Utrust orgulha-se de anunciar a sua primeira integração oficial de comerciantes com o Benfica. Um campeão que se destaca como um dos maiores e mais valiosos clubes desportivos do mundo vai começar a usar a plataforma e aceitar criptomoedas", pode ler-se num comunicado divulgado pela startup.Recorde-se que o Benfica foi coroado recentemente como campeão nacional pela 37.ª vez e tem 115 clubes de história.