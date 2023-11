Benfica usa nova máscara e espanta a crise

Em noite das bruxas, o Benfica colocou uma nova máscara, venceu e deu passo importante rumo à Final Four da Taça da Liga. O mágico Di María e o contestado Arthur Cabral fizeram travessuras em Arouca.









Três centrais, médios (Neves e Aursnes) a fazerem de alas e nenhum avançado centro de raiz (Guedes foi a opção inicial). Foi esta a poção (tática) que Schmidt levou a Arouca para a estreia na competição. Com João Mário num papel mais central, a variação encarnada acabou por surpreender a equipa da casa, que só não sofreu porque Di María, Guedes e Aursnes tiveram fraca pontaria. Ainda assim, o Benfica chegou à vantagem (justa) através de magia argentina. O livre irrepreensível de Ángel bateu a muralha arouquense, que pouco ou nada criou em termos ofensivos no primeiro tempo.

Schmidt fez entrar o mesmo onze para o segundo tempo, mas rapidamente levou sangue novo ao ataque com três novas peças. Arthur Cabral, Tengstedt e Tiago Gouveia deram outra alegria a um setor que estava já com pilhas gastas. O brasileiro acabou por tranquilizar a equipa, a passe do dinamarquês. Depois de uma enorme correria a atravessar todo o meio campo do Arouca, aguentou a pressão e fez o segundo golo do Benfica e também o segundo de águia ao peito. Depois dos resultados negativos na Champions e na Liga, com consequente contestação a Schmidt, o Benfica regressa aos triunfos agora na Taça da Liga, prova da qual é recordista (7 taças).