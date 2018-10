Benfica vai apresentar queixa-crime contra Super Dragões

Clube da Luz fala em "total impunidade" da claque Super Dragões e em "cultura do ódio que serve para desviar atenções".

O Benfica vai apresentar uma queixa-crime contra a claque do FC Porto, Super Dragões, depois de vários elementos do grupo organizado de adeptos ter causado distúrbios na nova loja dos encarnados no Mar Shopping em Matosinhos.



Fonte do Benfica confirmou ao CM que o clube considera a ação muito grave. O ato foi planeado e organizado pelo chefe da claque, Fernando Madureira, que esteve no local com outros membros da claque, afirma fonte das águias.



O clube da Luz fala em "total impunidade" da claque Super Dragões e em "cultura do ódio que serve para desviar atenções".



Nove agentes da PSP foram enviados para o local para dispersar os membros da claque do FC Porto, que prometeram só abandonar o local em caso de encerramento da loja.