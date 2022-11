Benfica vence Penafiel e isola-se na frente do Grupo C da Taça da Liga

Dois golos no espaço de dois minutos permitiram este sábado ao Benfica vencer o Penafiel por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Após o 'nulo' verificado na primeira parte, o Benfica entrou bem melhor na segunda etapa e Gilberto, aos 55 minutos, e Neres, aos 57, reslveram em dois minutos a questão, assegurando mais um triunfo à equipa 'encarnada', que somou o 27.º encontro oficial da temporada sem perder.

Com esta vitória, o Benfica isola-se no primeiro lugar do Grupo C da prova, com seis pontos, mais três do que o Moreirense, da II Liga, segundo e que tem menos um encontro disputado, enquanto o Penafiel e o Estrela da Amadora, ambos também da II Liga, repartem os dois últimos lugares, sem qualquer ponto, com os amadorenses a contarem menos um jogo. Com esta derrota, o Penafiel já não tem hipóteses de discutir o primeiro lugar da 'poule', ficando assim afastado da fase seguinte.