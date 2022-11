Benfica vence prémio de melhor equipa jovem nos Globe Soccer Awards

O Benfica foi esta quinta-feira distinguido com o prémio de melhor equipa jovem do ano, nos Globe Soccer Awards, após conquistar Youth League e Taça Intercontinental de futebol, com o presidente Rui Costa a receber o galardão no Dubai.

Além do clube lisboeta, Jorge Mendes foi o outro representante luso, entre os 11 nomeados portugueses (jogadores, dirigentes, treinadores e empresários) para as várias categorias, a sair vencedor, como melhor agente do ano.

Já Cristiano Ronaldo, e pela primeira vez nas 13 edições dos Globe Soccer Awards, não ganhou nenhum prémio na gala que decorreu no Dubai e que consagrou o francês Karim Benzema como melhor jogador.

A futebolista espanhola Alexia Putellas, do FC Barcelona, foi a vencedora no quadro feminino, com o Real Madrid a ser o escolhido para melhor clube do ano, depois de vencer a Liga espanhola e a Liga dos Campeões.