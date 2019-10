Benfica vence Sporting em dérbi histórico de futebol feminino e descola na liderança da Liga

O Benfica venceu este sábado o Sporting por 3-0 no Estádio da Luz e conquistou a primeira vitória no primeiro dérbi oficial em futebol feminino a contar para a Liga.O primeiro golo foi marcado por Nycole aos 24' minutos na sequência de um canto e o segundo golo chegou através de grande penalidade convertida por Darlene, já na segunda parte.O marcador ficou fechado já nos minutos de desconto da partida com uma 'picadinha' de Darlene que deliciou os adeptos presentes. Estiveram no Estádio da Luz 12 812 adeptos para assistir ao dérbi.As águias chegam assim aos 12 pontos no campeonato, mais três que o Sporting, têm 41 golos marcados e zero sofridos.