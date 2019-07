Benfica viaja para os Estados Unidos com 27 jogadores mas sem o argentino Salvio

O futebolista internacional argentino Salvio ficou esta segunda-feira de fora dos 27 convocados do Benfica para a digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup.O Benfica divulgou esta segunda-feira os 27 jogadores escolhidos por Bruno Lage, numa lista em que não consta Salvio e num momento em que a imprensa tem adiantado a possibilidade de o extremo estar de saída, depois de oito épocas consecutivas na Luz.Salvio, de 29 anos, chegou inicialmente ao Benfica em 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid, mas haveria de regressar e cumprir oito épocas, já a título definitivo.Para a viagem aos Estados Unidos, Bruno Lage fez entrar André Almeida e Ebuehi, que recuperam de lesões, e o médio sérvio Zivkovic, que se apresentou mais tarde, por ter estado no Europeu de sub-21, e não jogou os dois primeiros particulares.O treinador já tinha deixado de fora, no jogo com a Académica, Pedro Álvaro e Nuno Santos, enquanto David Tavares e Jhonder Cádiz lesionaram-se no jogo diante do Anderlecht.De acordo com um boletim clínico dos 'encarnados', o médio David Tavares contraiu uma "entorse no joelho direito" diante do Anderlecht, num encontro em que Cádiz sofreu uma "lesão na região posterior da coxa direita".De fora está também Gedson, que fraturou o quinto metatarso do pé direito durante as férias.Na International Champions Cup, o Benfica estreia-se diante do Chivas no sábado, às 13h00 locais (21h00 em Lisboa), seguindo-se jogos com a Fiorentina, no dia 24 (01h00 de dia 25, em Lisboa) e com o AC Milan, em 28 de julho (20:00 em Lisboa).O início oficial da época dos campeões nacionais está marcado para 04 de agosto, com a disputada da Supertaça Cândido Oliveira frente ao Sporting, no Estádio Algarve, às 20:45.Lista dos 27 convocados:- Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Svilar.- Defesas: André Almeida, Ferro, Jardel, Rúben Dias, Nuno Tavares, Conti, João Ferreira, Grimaldo e Ebuehi.- Médios: Florentino, Pizzi, Fejsa, Chiquinho, Rafa, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Zivkovic, Cervi, Taarabt e Tiago Dantas.- Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Jota.