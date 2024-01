Benfica visita Estrela da Amadora na segunda-feira

O Benfica visita o Estrela da Amadora na segunda-feira, em jogo da 19.ª jornada da I liga de futebol, após ter sido eliminado pelo Estoril Praia nas meias-finais da Taça da Liga, na quarta-feira.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou alterações à calendarização da 19.ª e 20.º rondas, motivadas pelo encontro entre Benfica e o Estoril Praia, que os 'canarinhos' venceram no desempate por penáltis, depois do 1-1 no final do tempo regulamentar, qualificando-se para a final da prova, na qual defrontam o Sporting de Braga.

O Benfica, segundo classificado a um ponto do líder Sporting, vai visitar o Estrela da Amadora na segunda-feira, pelas 18h45, enquanto o Estoril Praia se desloca na quarta-feira, também às 18h45, ao terreno do Rio Ave.

Também na quarta-feira, mas pelas 20h45, o Sporting de Braga vai receber o Desportivo de Chaves.

As alterações na 19.ª jornada têm reflexos na 20.ª, com o Benfica a receber o Gil Vicente no domingo, 4 de fevereiro, pelas 18h00, no mesmo dia e à mesma hora que o Estoril Praia joga em casa com o Estrela da Amadora.