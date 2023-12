Benfica visita Moreirense com a 'mira' na liderança isolada da I Liga

O Benfica procura este domingo isolar-se provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao terreno do Moreirense, e distanciar-se do rival lisboeta Sporting, que só joga na segunda-feira, no fecho da 12.ª jornada.

Na 'ressaca' de mais um encontro para esquecer na Liga dos Campeões, em que desperdiçou uma vantagem de 3-0 e empatou 3-3 com o Inter Milão, a formação 'encarnada' tenta retomar o caminho dos triunfos em Moreira de Cónegos, a partir das 18h00.

Os campeões nacionais terão pela frente um Moreirense que é sexto colocado e que não perde há seis partidas, sendo que, em casa, apenas foi derrotado por FC Porto e Sporting de Braga.

À entrada para o jogo em Moreira de Cónegos, os campeões nacionais têm 28 pontos, os mesmos do Sporting, que joga com o Gil Vicente na segunda-feira, e do FC Porto, que no sábado venceu o Famalicão, por 3-0.

Pouco antes, às 15h30, o Sporting de Braga, quarto colocado, com 23 pontos, tentará manter-se na 'peugada' do trio da frente, recebendo o Estoril Praia, 14.º, com 10.

Com cinco vitórias nos últimos seis encontros do campeonato, os 'arsenalistas' vão defrontar um oponente que vem de duas vitórias seguidas, uma delas no estádio do FC Porto.

No último jogo do dia, agendado para as 20h30, enfrentam-se duas formações que estão numa sequência negativa no campeonato, com o Boavista, nono classificado e sem vencer há seis partidas, a receber o Arouca, último colocado e que só triunfou na primeira jornada da prova.