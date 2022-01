Benfica volta a emprestar central argentino Germán Conti

O central argentino Germán Conti, contratado por cinco épocas pelo Benfica em 2018/19, vai vestir a camisola dos brasileiros do América MG, naquele que é o terceiro empréstimo desde que o futebolista chegou à Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o América-MG, do Brasil, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Germán Conti. O contrato de cedência do defesa-central é válido até ao final de 2022", informou esta quinta-feira o Benfica.

Conti, que apenas efetuou alguns jogos na primeira época pelos 'encarnados', dois na equipa B e 10 na principal, com Rui Vitória e depois com Bruno Lage, chegou a ser campeão na época de 2018/19.

Na temporada de 2019/20, iniciada por Lage, o central foi cedido, em dezembro de 2019, aos mexicanos do Atlas, e depois, já na última época, aos brasileiros do Bahia, que, perante a descida de divisão à Série B brasileira, revelaram não ter capacidade financeira para exercer a compra do jogador.

De acordo com a imprensa brasileira, o central argentino, de 27 anos e com contrato com o Benfica até 2023, chega ao América-MG por empréstimo de um ano e com opção de compra para o clube de Belo Horizonte.